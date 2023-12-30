В Измире (Турция) в рамках проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи) Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт "Вековой путь ...", сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.

В этом году отмечаются 100-летие общенационального лидера Гейдара Алиева и 100-летие создания Турецкой Республики. Концертная программа была приурочена к этим датам.

Концерт организован Азербайджанской государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева и Измирским государственным университетом имени Катипа Челеби.

Отметим, что выступления участников проекта "Gənclərə dəstək" организуются в Консерватории при Университете имени Катипа Челеби уже второй год.

Заместитель директора Филармонии, координатор проекта "Gənclərə dəstək", доктор философии по искусствоведению, музыковед Айла Керимова-Закария проинформировала гостей мероприятия о проекте, а также передала поздравления директора Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, народного артиста, профессора Мурада Адыгезалзаде.

Свои выступления слушателям представили солисты, лауреаты республиканских и международных конкурсов Джамала Абдинзаде (фортепиано), Гамида Адилова (виола), Айтадж Кара (скрипка), Талыб Искендерли (баритон), Сура Руфат (скрипка), Джалала Исмаилзаде (виолончель, фортепиано), Аднан Керимли (ударные инструменты), Натаван Гасанова (ганун), Замина Бабаева-Ялчын (ганун), Светлана Ахмедова (фортепиано).

В программе прозвучали произведения азербайджанских, турецких и западноевропейских композиторов.

Проект "Gənclərə dəstək" существует уже восемь лет, в его рамках талантливые молодые азербайджанские музыканты выступали в Германии, Турции, Грузии и других странах. Основной целью проекта является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане. Автор идеи проекта и его художественный руководитель - директор филармонии Мурад Адыгезалзаде, координатор - заместитель директора филармонии Айла Керимова-Закария.

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