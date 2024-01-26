Исполняется 91 год со дня рождения известного композитора Мусы Мирзоева

Мусе Мирзоеву, известному собственным почерком в формировании современной азербайджанской музыки, принадлежат большие заслуги. В творчестве композитора особо важное место занимают произведения в жанре симфонической и камерной музыки. Глубокий национальный колорит, оптимистичный дух и высокий драматизм - основные особенности, характеризующие творчество композитора, с большой ответственностью относившегося к каждому своему произведению.

Как сообщает Day.Az, сегодня исполняется 91 год со дня рождения известного композитора, народного артиста, профессора Мусы Мирзоева.

Муса Мирзоев родился 26 января 1933 года в Баку. По окончании школы в 1947-1951 годах учился в Бакинском музыкальном техникуме имени Асефа Зейналлы, в 1952-1958 годах получал высшее музыкальное образование в Азербайджанской государственной консерватории в классе корифея мировой музыки Кара Караева по специальности "композиция".

Начав трудовую деятельность в 1958 году в качестве концертмейстера молодежного хора в Азербайджанском государственном комитете по телерадиовещанию, Муса Мирзоев работал здесь до 1978 года, а в 1978-1979 годах занимал должность художественного руководителя Азербайджанской государственной филармонии. В последующий период Муса Мирзоев, занимавшийся только творчеством и создававший музыкальные произведения, в 1992-1993 годах работал на различных должностях в музыкальном издательстве "Шур". Успешно сочетавший творчество с педагогической деятельностью, с 1993 года и до конца жизни он работал в Бакинской музыкальной академии им. Узеира Гаджибейли и внес вклад в формирование нового поколения профессиональных музыкантов.

Произведения Мусы Мирзоева, успешно исполнявшиеся известными музыкальными коллективами, снискали автору славу как в республике, так и за ее пределами. Авторские концерты композитора пользовались популярностью у ценителей музыкального искусства. Муса Мирзоев вложил большой труд в переработку и подготовку партитур многих произведений для исполнения симфоническим оркестром. Его статьи об азербайджанской и мировой музыке оказали влияние на формирование эстетического вкуса молодого поколения.

Композитор является автором монументальной Первой симфонии, "Праздничной поэмы", "Фестивального каприччио", "Юношеского альбома" для фортепиано, множества симфоний, ряда популярных песен. Но, помимо собственного творчества, Муса Мирзоев посвятил много времени для возвращения азербайджанскому народу произведений других выдающихся композиторов.

Муса Мирзоев скончался 29 января 2016 года.

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