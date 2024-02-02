Адиль Керимли и президент Фонда тюркской культуры и наследия обсудили план действий на 2024 год

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли встретился с президентом Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкуловой, сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.

Министр поздравил ее с назначением на должность и пожелал успехов в работе. В ходе встречи министр культуры отметил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев придает особое значение развитию связей с братскими тюркскими государствами во всех сферах, в частности, укреплению культурных связей, а учрежденный по инициативе главы государства и при поддержке тюркских государств Фонд тюркской культуры и наследия является одной из ведущих платформ в данной сфере.

Актоты Раимкулова поблагодарила за поздравления и проинформировала министра о направлениях деятельности фонда. Она сказала, что поддержка тюркских стран, в частности Азербайджана, является основным фактором успешной реализации задач, стоящих перед фондом.

На встрече были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе предложения по совершенствованию деятельности фонда и План действий на 2024 год, а также инициативы, связанные с продвижением культурного наследия тюркского мира.

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