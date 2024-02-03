В Москве и Санкт-Петербурге прошла премьера фильма "Детка" по сценарию Наргиз Багирзаде

В Москве в кинотеатре "Иллюзион" и в Санкт-Петербурге в кинотеатре "Ленфильм" состоялась премьера полнометражного художественного фильма "Детка" по сценарию азербайджанского автора Наргиз Багирзаде. С 1 февраля фильм можно посмотреть в кинотеатрах во всех городах России, сообщила Trend Life Наргиз Багирзаде, передает Day.Az.

Режиссер фильма - Ирина Бас. Главные роли в фильме исполнили Мария Мацель и Виктория Исакова.

Обе премьеры прошли в теплой и дружеской атмосфере. После показов состоялась сессия вопросов-ответов с режиссером Ириной Бас, сценаристкой Наргиз Багирзаде, актрисой Марией Мацель.

На премьере в Санкт-Петербурге генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов поддержал фильм по сценарию своей соотечественницы и пожелал удачи в дальнейшей творческой жизни коллективу проекта.

В центре сюжета фильма "Детка" отношения 18-летней Даши и ее мамы, которая бросила ее в детстве. Чтобы получить шанс стать дочерью и матерью, героини проходят сложный эмоциональный путь, полный испытаний. Фильм создан киностудией "Ленфильм", сопродюсер картины - онлайн-кинотеатр START.

Наргиз Багирзаде родом из Баку. Выпускница Western Caspian University, ВГИКА и Академии медиаиндустрии. В российской киноиндустрии приняла участие в реализации проектов-сериалов "Мамы чемпионов", "Шестнадцать +", "Столкновение", фильмов "Поезд времени" и "Старики", анимационного фильма "Поцелуй лягушки". В Азербайджане - один из авторов и режиссеров киноальманаха "Баку, я люблю тебя", соавтор сценария и сорежиссер "Один шаг". В 2023 году была программным директором Азербайджанского международного кинофестиваля Salam International Youth film festival. Автор сборника "Послезавтра" и пьесы "Face Book. Post Scriptum", член жюри международных кинофестивалей.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!