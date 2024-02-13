Азербайджанский дирижер Муртуза Бюльбюль выступит на сцене Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича, сообщает Day.Az.

Программа под названием "Вечер популярных симфонических миниатюр" будет представлена 23 февраля.

"Молодой дирижер Муртуза Бюльбюль, успешно дебютировав в Большом зале Петербургской филармонии год назад, возвращается на прославленную сцену: вместе с Академическим симфоническим оркестром он исполнит историческую программу из симфонических шедевров русских и зарубежных композиторов", - отмечено на сайте филармонии.

Отметим, что Муртуза Бюльбюль является внуком основоположника азербайджанской профессиональной вокальной школы, ученого-исследователя, педагога, общественного деятеля, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР Бюльбюля, сыном видного композитора и певца, общественного деятеля, посла Азербайджана в России, народного артиста Полада Бюльбюльоглу.

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