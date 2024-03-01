Концерт-портрет проекта "Музыкальные вечера в музее" посвятили Хайяму Мирзазаде

В Музейном центре в Баку состоялся третий концерт-портрет проекта "Музыкальные вечера в музее", посвященный творчеству видного композитора, кавалера орденов "Шохрат" и "Шараф", народного артиста Азербайджана Хайяма Мирзазаде (1935-2018), сообщает Day.Az. Вечер был организован Бакинским обществом современной музыки и Музейным центром.

Ведущая вечера, музыковед Шафагат Мамедова рассказала о жизни и творчестве Хайяма Мирзазаде, творчество которого взяло старт в 1960-е годы. В это время он начинает свою преподавательскую деятельность в Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли (ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) в качестве старшего ассистента Гара Гараева (1918-1982). Позднее, в 1969-1983 годах, он становится заведующим кафедрой композиции.

Хайям Мирзазаде посвятил педагогической деятельности 49 лет жизни, передавая накопленные знания и опыт своим ученикам, творчеством которых интересовался и по завершении их учебы. До последних дней своей жизни он писал музыку и давал советы своим выпускникам. Хайям Мирзазаде - человек широкого кругозора, неравнодушный ко всем проявлениям современной отечественной культуры, был в том числе большим почитателем изобразительного искусства Азербайджана. Он был частым гостем Музейного центра, очень любил посещать выставки, презентации, биеннале современного искусства.

Хайям Мирзазаде - один из тех редких композиторов, что нашли свой симфонический язык и стиль, создав большое количество уникальных образцов камерной, драматической и киномузыки. Среди них - "Триптих", "Очерки-63", "Пианто", "Концерт для скрипки с оркестром", музыка к фильмам "Семеро сыновей моих", "Наша улица", "Дачный сезон" и т.д. Его сочинения до сих пор исполняются в Австрии, Англии, Венгрии, Нидерландах, Германии, Италии, Франции и других странах, не теряя своей актуальности.

На концерте-портрете были исполнены миниатюры композитора для струнного квартета, а также произведения, написанные для различных сольных инструментов. Солисты - Фатима Насирли (виолончель), Хумай Гаджизаде (альт), Хумай Гасымзаде (фортепиано) и другие. Исполнители - Умид Мустафазаде (виолончель), Нихад Мамедов (виолончель), Али Амишов (альт), Эрол Рзаев (виолончель).

В рамках концерта публике были представлены работы художника Фархада Гамзалиева (1953 -2008). Керамист по образованию, он занимался также графикой, а на рубеже 1990-2000 годов обратился и к живописи, причем весьма разноплановой по стилю и жанрам. С композитором Хайямом Мирзазаде этого художника связывает духовное родство, хотя они и принадлежат к разным поколениям. Узловой точкой пересечения сфер их творчества стала любовь к своей Родине, Баку, Абшерону. Для данного проекта выбраны пейзажи Ф.Гамзалиева, посвященные этому древнему краю моря и песков - "Рассвет. Каспий", "Ночь. Дачный домик", "Вечер", "Дачный пейзаж" и др.

Отметим, что среди киномузыки, созданной Хайямом Мирзазаде, есть композиции к фильмам "Дачный сезон" (1985) и "Дачный домик для одной семьи" (1978), действие которых происходит в абшеронских поселках. Таким образом, мини-вернисаж полотен Фархада Гамзалиева стал данью памяти и самому художнику, и композитору Хайяму Мирзазаде, и объединявшей их эпохе.

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