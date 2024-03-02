Концертной программой в Баку отмечено 300-летие Российской академии наук

В Международном центре мугама состоялось торжественное мероприятие, посвященное 300-летию Российской академии наук, сообщает Day.Az. Праздничный вечер был организован совместно Русским домом в Баку, Международным центром мугама и Бакинским филиалом I Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова.

На открытии выступили посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов и президент Национальной академии наук Азербайджана, академик Иса Габиббейли. Было отмечено, что Российская академия наук (РАН) - один из крупнейших центров фундаментальных исследований, главной целью которого является организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований по проблемам естественных, технических, гуманитарных и общественных наук, направленных на получение новых знаний о законах развития природы, общества, человека и способствующих технологическому, экономическому, социальному и культурному развитию России. Научные открытия и исследования, осуществленные академиками РАН на протяжение трёх столетий существования академии, не только сыграли огромную роль в развитии мировой науки, но и оказали решающее влияние на пути развития мировой цивилизации.

Ведущая и куратор мероприятия, доктор философии по искусствоведению, старший преподаватель Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Алёна Инякина рассказала об истории формирования и развития РАН, историческом вкладе в развитие мировой науки, взаимосвязях путей развития научной мысли и музыкального искусства.

Концертная программа окунула слушателей в мир азербайджанской, русской, зарубежной академической и народной музыки и танца разных исторических эпох. Жемчужины мирового музыкального и танцевального искусства были представлены в исполнении заслуженных артистов Азербайджана Антона Ферштандта, Алексея Милтых, Эльнары Кеберлинской, Нигяр Меликовой, лауреатов международных конкурсов, солистки Государственного академического музыкального театра Юлии Гейдаровой, концертмейстера БМА Диляры Керимовой, солиста Государственного камерного оркестра имени Гара Караева Ровшана Амрахова, артистов Государственной хоровой капеллы Камиллы Имановой, Фархада Алекперова, Эльяра Алиева, артиста Государственного академического театра оперы и балета Руслана Персана, танцовщицы Зарнигяр Имановой.

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