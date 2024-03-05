В Париже за билетами на концерт азербайджанского музыканта выстроилась большая очередь

В популярном джаз-клубе Duc des Lombards в Париже прошел очередной музыкальный марафон азербайджанского джаз-мугама под названием Elektro/Oriental Mugham в исполнении лауреата международных конкурсов, композитора, пианиста и джазмена Этибара Асадли, сообщили Day.Az в Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция - Азербайджан, ADFA).

Концертные программы были встречены с большим интересом. Еще до начала перед кассами выстроилась большая очередь.

С 19.30 до 22.30 музыкант дал три концерта, представив композиции из нового альбома "Mugham", в который вошли традиционные азербайджанские композиции с ритмами джаза. В новом альбоме раскрывается вся красота синтеза мугама и джаза, гармония Востока и Запада, их единение в музыке. Произведения прозвучали в сопровождении Ранто Ракотомалала (Мадагаскар, бас-гитара), Мартина Ванжерме (Франция, ударные). Специальным гостем вечера стал известный французский саксофонист Бенжамин Петит. Кульминацией вечера стало исполнение композиции из оперетты великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан".

Отметим, что 32-летний Этибар Асадли родился в Баку. Выпускник музыкальной школы имени Бюльбюля, композиторского факультета Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. В 2015 году переехал в Париж, где учился в Centre des Musique Didier Lockvood по классу джаза, став первым азербайджанцем, окончившим эту академию. Выступал на джазовых фестивалях в Азербайджане, США, Великобритании, Австрии, России, Швейцарии, Франции, Турции, Украине, Болгарии, Китае, Южной Корее и других странах.

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