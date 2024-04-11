Ансамбль "Göygöl" представил Азербайджан на торжественной церемонии открытия "Самарканд - культурная столица СНГ"

Государственный ансамбль песни и танца "Göygöl" Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова выступил на торжественной церемонии открытия программы "Самарканд - культурная столица СНГ", которая прошла в Самаркандском областном музыкально-драматическом театре имени Хамида Алимджана. Выступление азербайджанских артистов было встречно с большим интересом, сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.

Программа "Самарканд - культурная столица СНГ" будет проводиться при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ. В соответствии с программой и статусом, Самарканд в 2024 году будет основной площадкой для творческих встреч и гастролей деятелей культуры и искусства стран СНГ, выступлений ученых и спортсменов, проведения вернисажей и выставок.

В ходе мероприятия администрации города был вручен сертификат о присвоении Самарканду почетного звания культурной столицы Содружества.

Отметим, что программа "Культурные столицы Содружества" была запущена в 2010 году и почетный статус одному из городов СНГ присуждают ежегодно. В прошлом году культурной столицей СНГ был Санкт-Петербург.

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