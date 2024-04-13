В Вашингтоне открылась выставка «Узоры Азербайджана» художника Ровшана Нура

Выставка "Узоры Азербайджана", на которой представлены картины художника Ровшана Нура, открылась в Вашингтоне при содействии Торговой палаты США-Азербайджан (The United States-Azerbaijan Chamber of Commerce). Выставка продлится с 12 до 15 апреля.

Как сообщает Day.Az, экспозиция прославляет богатое наследие азербайджанской культуры. Картины художника отражают суть азербайджанской жизни, предлагая посетителям взглянуть на традиции, обычаи и вневременную красоту страны. Экспозиция проносит зрителя через пейзажи Азербайджана: от суровых гор до безмятежных долин.

Также в рамках выставки художник проведет мастер-класс для детей.

Ровшан Нур родился в Баку, где и начал свой творческий путь. Окончив Азербайджанскую академию художеств, Ровшан Нур отправился в Эстонию. Там он продолжил совершенствовать свое мастерство в Таллиннской академии художеств, став художником с самобытным стилем, в котором традиции органично сочетаются с новаторством. Сейчас Ровшан Нур живет и работает в Таллинне, часто организует выставки и проводит мероприятия, во время которых знакомит европейскую аудиторию с культурой и наследием Азербайджана.

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