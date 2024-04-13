По инициативе Азербайджана в ООН состоялся совместный брифинг, посвященный VI Всемирному форуму по межкультурному диалогу

По инициативе Азербайджана в штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН) состоялся совместный брифинг, посвященный VI Всемирному форуму по межкультурному диалогу.

Как сообщает Day.Az, совместный брифинг, состоявшийся в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, прошел при модераторстве директора Альянса цивилизаций ООН (UNAOC) Нихаль Саад.

Выступивший на брифинге заместитель генерального секретаря ООН, Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос выразил удовлетворение тем, что организация является одним из партнеров стран Персидского залива на VI Всемирном форуме межкультурного диалога на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие".

Дипломат отметил, что Всемирный форум межкультурного диалога станет платформой, которая создаст возможности для расширения взаимодействия с целым спектром заинтересованных сторон, включая религиозных лидеров, представителей гражданского общества, организаций, молодежи, женщин, академических кругов, профессионального и делового сообщества.

На брифинге был продемонстрирован короткий видеоролик о Всемирном межкультурном форуме. На представленных кадрах были отражены история, богатая культура, природные богатства Азербайджана, представлена обширная информация об истории независимости нашей страны и созидательно-восстановительных работах, проводимых на освобожденных территориях Азербайджана.

Выступивший на брифинге руководитель рабочей группы оргкомитета VI Всемирного форума по межкультурному диалогу, заместитель министра культуры Фарид Джафаров проинформировал участников брифинга об истории форума.

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