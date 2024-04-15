Краски весны в Баку

- год солидарности во имя зеленого мира - ФОТО

В Центре искусств "Хатаи" состоялись открытие итоговой выставки и церемония награждения Республиканского художественного конкурса "Baharin Rəngləri" (Краски весны), сообщает Day.Az.

Конкурс проводился в рамках объявленного в Азербайджане "Года солидарности во имя зеленого мира" при организации Азербайджанской государственной картинной галереи и Центра искусств "Хатаи" и при поддержке министерства культуры, министерства науки и образования Азербайджана, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", Исполнительной власти Хатаинского района, Союза художников Азербайджана.

На открытии выступили директор Центра искусств "Хатаи" Захид Авазов, представитель Исполнительной власти Хатаинского района Турана Джафарова, руководитель сектора Азербайджанской государственной картинной галереи Эльчин Гусейн, преподаватели и художники Гюндюз Хабибов, Абдулэми Алиев и Акиф Ярысов.

Цель проекта - стимулирование творческой деятельности детей, подростков и представителей молодежи, развитие их художественного вкуса. В конкурсе приняли участие около 700 человек в возрасте от 10 лет до 21 года, создавшие работы в жанре акварельной живописи на тему "Весна".

Лучшие работы будут храниться в коллекции Центра искусств "Хатаи" и будут использованы при оформлении новой Baku Khatai Kids Art при Центре. Также будет подготовлен виртуальный каталог выставки.

Победители и лауреаты были отмечены сертификатами и ценными призами.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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