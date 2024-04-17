В Доме-музее Ниязи отметили 140-летие Зульфугара Гаджибекова

16 апреля в музее-квартире Ниязи - филиале Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана - состоялось мероприятие, посвященное 140-летию со дня рождения выдающегося композитора, заслуженного артиста Зульфугара Гаджибекова.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, заведующая отделом музея Ханым Абдинова рассказала о жизни и творчестве Зульфугара Гаджибекова, его исключительной роли в создании музыкального театра. Ее выступление сопровождалось показом слайд-шоу, отображающем жизнь и творчество композитора.

Затем о заслугах З.Гаджибекова в истории музыки рассказала профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народная артистка Ульвия Гаджибекова, с докладом на тему "Вокально-инструментальный жанр в творчестве композитора Зульфугара Гаджибекова" выступила научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории академии Фидан Насирова.

В художественной части мероприятия выступили народная артистка Ульвия Гаджибекова, музыковед и вокалистка Севиндж Ибрагимова, солисты Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Сабухи Ибаев, Равана Амирасланлы, заслуженный артист Эльхан Мансуров (тар), Сема Хамзаева, Эльмира Гафарова, Назар Бейляров, Рашад Гасанзаде, Роза Салимова (фортепиано) и хор, которые исполнили произведения композитора, были представлены сцены из оперы "Ашуг Гариб".

В фойе музея открылась выставка материалов, сохранившихся в коллекции музея, отражающих жизнь и творчество Зульфугара Гаджибекова.

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