"Черт побери!" российского актера Сергея Бурунова в Баку

Известный российский актер театра и кино Сергей Бурунов посетил столицу Азербайджана, сообщает Day.Az.

В ходе визита в Баку актер прогулялся по центру городу, ознакомился с достопримечательностями. Совершая прогулку по старинной части Баку - Ичери шехер, актер посетил место, где снимали знаменитый эпизод "Черт побери!" из популярной советской кинокомедии "Бриллиантовая рука".

Фотографиями с экскурсии Сергей Бурунов поделился в stories своей страницы в Instagram.

Отметим, что Сергей Бурунов - российский актёр театра и кино, пародист, телеведущий. Известен своим участием в многочисленных российских фильмах, сериалах, среди которых "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!