"Черт побери!" российского актера Сергея Бурунова в Баку - ФОТО
Известный российский актер театра и кино Сергей Бурунов посетил столицу Азербайджана, сообщает Day.Az.
В ходе визита в Баку актер прогулялся по центру городу, ознакомился с достопримечательностями. Совершая прогулку по старинной части Баку - Ичери шехер, актер посетил место, где снимали знаменитый эпизод "Черт побери!" из популярной советской кинокомедии "Бриллиантовая рука".
Фотографиями с экскурсии Сергей Бурунов поделился в stories своей страницы в Instagram.
Отметим, что Сергей Бурунов - российский актёр театра и кино, пародист, телеведущий. Известен своим участием в многочисленных российских фильмах, сериалах, среди которых "Слово пацана. Кровь на асфальте".
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре