В Гянджинской филармонии пройдет вечер памяти народного артиста Мобиля Ахмедова - ВИДЕО
В Гянджинской государственной филармонии 10 сентября в 19.00 пройдет вечер памяти народного артиста Азербайджана Мобиля Ахмедова, сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.
На вечере, организованном совместно с Азербайджанским государственным академическим музыкальным театром в рамках проекта "Гянджа и гянджинцы" и посвященном 93-й годовщине со дня рождения народного артиста, профессора Мобиля Ахмедова, запомнившегося своим прекрасным голосом и высокой сценической культурой, будет представлена концертная программа.
Солисты филармонии и театра исполнят произведения из репертуара Мастера, арии из оперетт.
Билеты можно приобрести в кассе филармонии и онлайн https://iticket.az/events/concerts/mobil-ahmadov-gence-ve-gencler/122110.
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.
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