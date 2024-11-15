Изменение климата оказывает значительное воздействие на культурное наследие

Изменение климата оказывает значительное воздействие как на материальное, так и на нематериальное культурное наследие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова на "Диалоге высокого уровня по борьбе с изменением климата, основанном на культуре" в рамках COP29.

"Мы являемся свидетелями беспрецедентного кризиса, вызванного изменением климата, который затрагивает все без исключения страны на Земле. В борьбе с изменением климата нам важно помнить, что это не только технологическая или политическая проблема, но и культурная. В конце концов изменение климата оказывает значительное влияние как на материальные, так и на нематериальные аспекты культурного наследия", - сказала Раимкулова.

По ее словам, Фонд работает над сохранением, защитой и передачей культуры и наследия будущим поколениям.

"Богатое наследие сосредоточено в древней истории и культуре тюркского мира", - сказала Раимкулова.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.