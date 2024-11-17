В рамках COP29 организованы выставка и симпозиум в презентации YARAT

В рамках COP29 в Баку Пространство современного искусства YARAT представило выставку известной азербайджанской художницы Аиды Махмудовой "За гранью функциональности" и организовало однодневный симпозиум "Искусство и изменение климата".

Как сообщили Day.Az в пресс-службе YARAT, экспозиция "За гранью функциональности" отражает художественные эксперименты Аиды Махмудовой в направлении углубленного исследования культурного наследия Азербайджана. Художник, вдохновленный природой, всегда выражает в своих творениях величественную красоту ее рельефа, живого мира, климатических условий. В последние годы она создает свои работы, используя натуральные материалы различной фактуры и состава.

Готовя выставку, Аида Махмудова не ограничилась работой только в мастерской, она добавила в традиционное азербайджанское искусство современные оттенки, сотрудничая с местными художниками. Серия керамических изделий художника 2024 года под названием "За гранью функциональности" углубляется в материал и историю, создавая поэтическую связь между традицией и современностью, возвращаясь к классическим формам этих керамических сосудов. Аида Махмудова, вдохновленная своим фотоархивом азербайджанских пейзажей, в серии работ рассказывает личные истории и воспоминания методом деколя.

Симпозиум "Искусство и изменение климата" посвящен продвижению искусства, заботе о климате и устойчивому будущему. Автор идеи и концепции этого уникального мероприятия - Аида Махмудова. Спикеры, выступившие на симпозиуме, который состоял из панельных сессий, посвященных четырем различным темам, были приглашены из разных стран.

Панели посвящены темам "Программирование экологических повесток в учреждениях культуры", "Устойчивость и рынок искусства", "Основная презентация о постсоциалистическом антропоцене в визуальном искусстве" и показу специального выпуска журнала Vision Art Platform.