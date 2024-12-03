В музее ковра стартовала международная научно-практическая конференция «Ресурсы и культура. От археологии до новой технологии»

3 декабря в Азербайджанском национальном музее ковра приступила к работе международная научно-практическая конференция "Ресурсы и культура. От археологии до новой технологии". Директор Азербайджанского национального музея ковра Амина Меликова открыла конференцию приветственной речью, в которой рассказала гостям об истории и деятельности музея. Директор Всероссийского музея декоративного искусства Елена Титова выступила с речью, подчеркнув важность конференции. Она отметила, что на трехдневной конференции будут представлены интересные доклады, состоится обмен мнениями и опытом. Позже, директора обменялись памятными подарками.

Как передает Day.Az, конференция продолжилась академической сессией на тему "Межмузейное взаимодействие на пространстве СНГ". Также, была представлена планшетная выставка "Наследие содружества. Традиции для будущего".

Международное мероприятие с участием директоров музеев и специалистов из Азербайджана, Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана продлится до 5 декабря. На академических сессиях будут заслушаны доклады на следующие темы: "Музей и люди", "Музей и информационные ресурсы", "Природа и обычаи как источник вдохновения", "Древнейшие фундаменты евразийских культур: архетипы, символика, археологические артефакты", "Декоративное искусство народов СНГ. Переплетения", "Роль современного музея в сохранении традиций".

В рамках конференции будет организована культурная программа.

Международная конференция "Ресурсы и культура. От археологии до новой технологии", организована Всероссийским музеем декоративного искусства в рамках многолетней комплексной программы "Наследие Содружества. Традиции для будущего" совместно с Азербайджанским национальным музеем ковра при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.