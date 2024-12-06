В Баку увековечили память Хайяма Мирзазаде

В Баку одна из улиц получила имя Народного артиста Хайяма Мирзазаде.

Как сообщает Day.Az, в Ясамальском районе улица, охватывающая несколько крупных кварталов (Даглы махалля), была названа в честь выдающегося композитора, Народного артиста и лауреата Государственной премии Хайяма Мирзазаде.

Напомним, что Хайям Мирзазаде скончался 30 июля 2018 года в возрасте 82 лет после продолжительной болезни.