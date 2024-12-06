https://news.day.az/culture/1713276.html В Баку увековечили память Хайяма Мирзазаде - ФОТО В Баку одна из улиц получила имя Народного артиста Хайяма Мирзазаде. Как сообщает Day.Az, в Ясамальском районе улица, охватывающая несколько крупных кварталов (Даглы махалля), была названа в честь выдающегося композитора, Народного артиста и лауреата Государственной премии Хайяма Мирзазаде.
В Баку увековечили память Хайяма Мирзазаде - ФОТО
В Баку одна из улиц получила имя Народного артиста Хайяма Мирзазаде.
Как сообщает Day.Az, в Ясамальском районе улица, охватывающая несколько крупных кварталов (Даглы махалля), была названа в честь выдающегося композитора, Народного артиста и лауреата Государственной премии Хайяма Мирзазаде.
Напомним, что Хайям Мирзазаде скончался 30 июля 2018 года в возрасте 82 лет после продолжительной болезни.
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