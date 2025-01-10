Работы художника Кенуль Исмайловой представлены в Москве

Азербайджанская художница Кенуль Исмайлова приняла участие в Москве в благотворительной выставке "Волшебная кисть творца" социального проекта "Особый художник", организованного Фондом сохранения и поддержки национального достояния народов мира "Наследие" (руководитель Земфира Кафарова).

В экспозиции были представлены картины "Зимний сон", "Гранатовый натюрморт", "Бонжур Мон Ами", "Осенний экспресс", "Сластена" и "Каспий", сообщила Day.Az художница.

"Проект "Особый художник" открывает новые горизонты для людей с ограниченными возможностями здоровья, предоставляя им платформу для самовыражения и реализации своего творческого потенциала, являясь символом сохранения важнейших человеческих ценностей. Творчество не имеет границ. В то же время эти выставки - не место для проявления сочувствия, а источник вдохновения, веры в собственные силы и любви", - отметила она.

Гостям мероприятия также была представлена концертная программа.

Кенуль Исмайлова - талантливая художница, родилась с ДЦП, выпускница факультета искусствоведения Российской инновационной гуманитарной академии, член Международной ассоциации деятелей искусств UASB, Союза художников Азербайджана, организации "Активисты Международного союза художников", глава отдела общественных связей Общества женщин - инвалидов, руководитель первой в Азербайджане инклюзивной художественной школы при Центре DOST в Баку. Ее работы неоднократно экспонировались на выставках в Азербайджане, России, Турции, Грузии, Аргентине и других странах.