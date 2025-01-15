https://news.day.az/culture/1723124.html Скончалась актриса Чимназ Султанова Скончалась азербайджанская актриса Чимназ Султанова. Как передает Day.Az, об этом сообщил АПА родственник актрисы. Похороны актрисы пройдут завтра.
Скончалась актриса Чимназ Султанова
Скончалась азербайджанская актриса Чимназ Султанова.
Как передает Day.Az, об этом сообщил АПА родственник актрисы.
Похороны актрисы пройдут завтра.
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