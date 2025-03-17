В детской филармонии состоялся концерт "Gəl, Novruzum"

В Азербайджанской государственной детской филармонии состоялся концерт "Gəl, Novruzum" (Приходи, Новруз), посвященный празднику Новруз, сообщает Day.Az.

Традиционно приход Новруз-байрама является особенным для Государственной детской филармонии. Сценическое волнение детей, радость праздника переплетаются с красочными композициями и сценками. На концерте с номерами в национальном духе и праздничной атмосфере выступили коллективы филармонии - детский хор Şəms, вокальный коллектив Güləbatın, Музыкальный детский театр, ансамбль народных инструментов Sədəf и танцевальный коллектив, состоящий из солистов, разных возрастных групп.

Традиции, обычаи и ритуалы, связанные с праздником Новруз, были с большим интересом встречены зрителями, которые наградили исполнителей аплодисментами. Завершением концерта стал старинный народный танец "Яллы", который является символом солидарности нашего народа.

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