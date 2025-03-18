В Баку отметили 150-летие французского композитора Мориса Равеля

В Конференц-зале имени Гара Гараева Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоялся концерт-конференция, посвященный 150-летию со дня рождения выдающегося французского композитора Мориса Равеля, сообщает Day.Az.

Мероприятие было организовано кафедрой теории музыки БМА. Куратор проекта - Алёна Инякина.

К юбилею одного из выдающихся мастеров музыкального импрессионизма была подготовлена увлекательная программа, во время которой зрители смогли насладиться яркими творениями камерно-вокального и камерно-инструментального творчества Равеля, ближе ознакомиться с особенностями творчества композитора, стилем его музыки, уникальностью личности французского маэстро, а также увидеть сохранившиеся для потомков кадры документальной хроники и фотографии, связанные с жизнью и творчеством гениального музыканта.

Праздничная концертная программа прозвучала в исполнении заслуженного артиста Алексея Милтых, лауреатов международных конкурсов, солистки Государственного академического музыкального театра Юлии Гейдаровой, лауреата международных конкурсов, доцента БМА Наргиз Салманлы, лауреата международных конкурсов, преподавателя БМА Наргиз Кенгерли, президентского стипендианта Сабины Гулиевой и доктора философии по искусствоведению, старшего преподавателя БМА Алены Инякиной. Также зрителям была представлена видеозапись концерта N2 Равеля в исполнении доцента Анталийской Государственной консерватории Средиземноморского университета Акдениз Юрия Саюткина.

С докладами и презентациями об интересных фактах жизни и творчества выдающегося французского композитора выступили студенты историко-теоретического факультета БМА: Назрин Мамедова, Айшен Рафизаде, Дурниса Гусейнова, Амина Мамедова, Зулейха Муртузова, Жаля Гулиева, Пакиза Мустафазаде, Рагима Гамидова, Аян Иманлы.

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