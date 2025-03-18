Корифей эстрадного искусства Натаван Шейхова отмечает юбилей

"Жизнь очень разнообразна в своем понимании. Прожив большую ее часть, я успела испытать все. Жизнь - это эмоции, впечатления и испытания, которые сопутствуют нам на протяжении всего нашего пути", - сегодня корифей эстрадного искусства, профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народная артистка Азербайджана Натаван Шейхова отмечает юбилей, сообщает Day.Az.

Натаван Шейхова - очень добродушная и позитивная прекрасная женщина, всегда источающая по - настоящему яркий свет в творчестве и жизни. Она - целая эпоха в истории национальной эстрады. Ее необычный голос и манеру пения ни с кем не спутаешь. На протяжении многих лет была солисткой ведущих коллективов страны, выступала с концертными программами во многих странах мира, и как педагог воспитала плеяду талантливой молодежи.

Натаван Шейхова родилась 18 марта 1945 году в Баку. Дочь режиссера Шуа Шейхова и звукооператора Азизы Шейховой. Ее дед был известный просветитель Насрулла Шейхов.

"В произведении Мамеда Саида Ордубады "Тебриз туманный" целая глава посвящена моему деду - известному просветителю Насрулле Шейхову. Среда, в которой происходило мое формирование, была творческой: мама прекрасно пела, папа - Шуа Шейхов - был известным кинорежиссером, прошедшим школу самого Всеволода Мейерхольда в Московской киноакадемии. В юности я собиралась стать киноактрисой и решила поступать во ВГИК, где учился мой старший брат Рамиз. В то же время у меня был хороший голос, выступала на школьных вечерах, занималась вокалом. Очевидно, мой папа не очень хотел, чтобы я уехала в Москву и поступала там. Поэтому он мне предложил пойти на прослушивание в консерваторию к Рауфу Атакишиеву. Я пришла на этот экзамен, спела, и в итоге меня взяли на подготовительные занятия. Так я и попала в мир музыки, стала певицей и никогда об этом не жалела".

Окончила Азербайджанскую государственную консерваторию по кафедре "Сольное исполнение" в период с 1963 по 1969 год. С 1994 года является доцентом Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, преподаёт вокал.

Успешный творческий путь

Натаван Шейхова: Более десяти лет я гастролировала по всему Союзу с нашим государственным эстрадным оркестром под руководством Рауфа Гаджиева, и всегда это было огромное счастье.

На наших концертах были постоянные аншлаги. Период моей активной исполнительской деятельности, 60-80-е гг., я бы назвала эпохой ренессанса в нашей культуре. В ту пору работали замечательные композиторы и исполнители классического, эстрадного и других жанров. Было много и телевыступлений, в том числе и на московском телевидении, которые всегда запоминались. Помню, как делалась запись моего выступления на всесоюзном телевидении для "Новогоднего огонька" в 1972 г. Меня тогда объявил известный спортивный комментатор Николай Озеров. По замыслу режиссера, я должна была выходить из большой чаши и исполнять песню Тельмана Гаджиева"Gül, gözəlim, gül".

Меня также приглашали выступать на концертах Эстрадного оркестра Азербайджанского радио, где руководителем и главным дирижёром был Тофиг Ахмедовым.

Во время гастролей мы много общались с различными коллективами из других стран, а это, в свою очередь, хорошее взаимное обогащение. У меня была интересная и счастливая творческая жизнь.

Ныне как преподаватель хочу научить своих студентов культуре исполнения и поведения на сцене. Важно, чтобы они правильно понимали музыку. Иногда приходит какой-нибудь студент и говорит, что ему нравится определенное музыкальное произведение, воспринимая его лишь на слух. Я всегда объясняю студентам, что необходимо работать с нотным материалом той или иной композиции. Важно, работая над песней, точно следовать замыслу автора, нельзя уходить в сторону, тем более, если речь идет о классическом репертуаре. Некоторые студенты воспринимают все это и используют, есть и такие, которые считают, что надо действовать по-другому. Все зависит от уровня интеллекта, культуры и воспитания студента.

Замечательная история любви! Ей было 20, а ему 26 лет, когда они создали семью...

Натаван Шейхова - супруга заслуженного деятеля искусств Азербайджана Рафика Сеидзаде, много лет вместе они гастролировали по всему бывшему СССР и за его пределами. Кстати, в следующем году эта прекрасная чета отметит 60-летие семейной жизни!

- Рафик: Когда в 1965 году вернулись после очередных гастролей в Баку, наш директор Арнольд Арнапольский сказал нам: "Ребята немножко приструнитесь. Сегодня к нам придет красивая певица, которую хотим взять в оркестр". Наш Государственный эстрадный оркестр под руководством Рауфа Гаджиева оркестр тогда занимался в Филармонии. Вообщем, открывается дверь и входит одна из красивых девушек Баку. Нас всегда окружали красивые девушки, но увидев ее мое сердце стало трепетно биться...У нас был певец Заур Нуруллаев, который, кстати, учился вместе с Натаван в консерватории. И я при всех сразу же заявил Зорику: "Подойди к ней и скажи, что она будет моей женой!".

-Натаван: Так и произошло. Заур подошел, показал Рафика и передал его слова. Я, конечно же, посмеялась, но все же обратила на него внимание. Потом мы стали гастролировать. Я впервые с оркестром поехала в Прибалтику и там Рафик стал ухаживать за мной. Меня родители тогда поручили Зауру. И, естественно, Рафик стал действовать через Заура. Вместе стали обедать и ужинать. Ну и стал оказывать знаки внимания, дарить цветы... А как он мне дарил розы!

- Рафик: Все это было от большой любви. Чем больше я узнавал Натаван, тем явнее мне становилось, что она послана мне Всевышним. Натаван по натуре очень мягкий человек, из воспитанной семьи, а я рос на улице. У меня был очень резкий характер, а она его нейтрализовала. Во время гастролей в Прибалтике мы решили пожениться. Я взял у нее слово, что она выйдет за меня замуж.

- Натаван: Когда я выходила замуж мне близкие и друзья говорили: "Что ты делаешь? Ты же не знаешь, какой у него характер?". Но на протяжении нашей супружеской жизни никогда не видела его агрессии по отношению ко мне. Я всегда была за ним, как за каменной стеной. Хотя у нас была разница всего в шесть лет, но мне всегда казалось, что он такой взрослый, я ему слепо доверяла.

Ее родители были против замужества...

- Натаван: У мамы были свои планы. Ведь Рафик был обыкновенным музыкантом. И вот, однажды, меня, якобы, вызвал директор оркестра. Наши паспорта были в оркестре. Вообщем, прихожу, смотрю, он стоит с Зауром и объявляет: "Все, ты обещала, идем в загс!". А я по молодости ответила: "Если обещала, идем!". А дома никто не знает...Он заранее договорился в старом Октябрьском загсе, подкупил там всех, чтобы все прошло без проволочек. Мы расписались, и даже фамилию его взяла. Это произошло 28 января. В паспорте я до сих пор Натаван Сеидзаде. Когда же вышли из загса, он был очень счастливым и довольным, а я заплакала и сказала, что боюсь идти домой и показываться на глаз на глаза отца и братьев. Мы собрали друзей Заура и Али Юсупова (режиссер), который позвонил по телефону к нам домой и сказал матери о случившемся. У нее сразу же случился приступ и вызвали скорую. Затем Алик связался с моим старшим братом и взял разрешение придти домой. Мы собрали ребят из оркестра, купили шампанское и вечером пошли к нам домой. До этого момента отец тоже ничего не знал. Вошли, у Рафика начали трястись руки и ноги, а мама вообще не вышла нас встречать. Когда отец узнал о тайном бракосочетании, он сказал, что для него документ из загса ничего не значит и пусть по обычаям придут родители Рафика. Когда гости ушли, Рафик обратился к отцу и попросил, чтобы не бил и не ругал меня (смеется).

Из воспоминаний заслуженного деятеля искусств Азербайджана, профессора Али Усубова 18 марта исполнилось 80 лет.

"Родители певицы Натаван Шейховой были против ее замужества с саксофонистом Рафиком Сеидзаде. Тогда они работали вместе в одном оркестре. Мы с моим другом Зауром стали свидетелями их тайного бракосочетания. Когда они вышли из загса, Рафик был очень счастливым и довольным, а Натаван заплакала и сказала, что боится идти домой и показываться на глаза отца и братьев. Тогда я пошел к ней домой и официально, как конферансье, объявил об этом бракосочетании (смеется). Родители Натаван были в шоке! Тогда ее отец заявил, что документ из загса ничего не значит и пусть по обычаям придут родители Рафика. На следующий день мы собрали хончу, родственников и пошли по традиции свататься".

-Рафик: Мои родители тоже не знали. Когда я вернулся домой и сообщил о женитьбе, они сказали: " Как тебе не стыдно? Ты нас опозорил! Не мог по-человечески сказать? Без благословения родителей...". На следующий день они собрали хончу, родственников и пошли по традиции свататься.

- Натаван: После этого мы уехали на гастроли, а, вернувшись 23 апреля, сыграли свадьбу на киностудии. Мой отец Шуад Шейхов был известным режиссером, он договорился, и мы в актовом зале сыграли свадьбу. И в этот день в Баку был такой ливень, что разнесло половину Багировского моста. Моя мама говорила Рафику: " Это природа разбушевалась, потому что ты украл мою девочку!"

У пары двое детей, они счастливые бабушка и дедушка.

Поздравляем Натаван Шейхову с юбилеем и желаем новых творческих свершений.