Азербайджан, я тебя люблю! – проводится международный фестиваль

В рамках Международного VIII Фестиваля детского и молодёжного изобразительного искусства "Azərbaycanim" (Мой Азербайджан) с 13 по 16 мая в Центре искусств "Хатаи" состоится итоговая выставка, посвящённая Дню независимости - 28 мая, сообщили Day.Az организаторы.

Тема фестиваля - "Азербайджан моими глазами", а девиз - "Азербайджан, я тебя люблю!". В конкурсе принимают участие около 2000 подростков и молодых людей в возрасте от 8 лет до 21 года из Азербайджана и различных зарубежных стран, включая США, Беларусь, Иран, Турцию, Казахстан, Россию, Китай, Перу, Индию и Мьянму. В общей сложности на выставках будет представлено около 900 произведений.

Конкурсная комиссия, состоящая из местных и зарубежных художников, проводила отбор работ по десятибалльной системе, учитывая соответствие теме, композицию и цветовое решение. Каждого автора пригласили на выставку с одним произведением. Крайний срок подачи работ для выставки: 10 мая.

Выставки будут проводиться по возрастным категориям. Участникам, чьи работы будут выставлены, будут вручены сертификаты. Авторы лучших 10 произведений в каждой возрастной категории будут приглашены на фестиваль. Все участники фестиваля будут награждены дипломами, подарками и призами за I, II, III места, а также поощрительными призами.

Работы, присланные иностранными участниками по электронной почте, будут напечатаны и выставлены в рамках экспозиции, а авторам будут отправлены сертификаты. Иностранные участники могут лично присутствовать на выставках и фестивале за свой счёт. Участие в конкурсе и фестивале бесплатное.

Для дополнительных вопросов: телефон/WhatsApp: +994 51-310-74 01.

Место приёма работ: город Баку, проспект Ходжалы, 62.

Проект реализуется при поддержке Азербайджанской государственной академии художеств, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радио", Исполнительной власти Хатаинского района, Союза художников Азербайджана, Азербайджанского отделения Международного общества акварели, Союза художников Нахчывана, Галереи детского искусства "Хатаи" и Центра искусств "Хатаи".

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