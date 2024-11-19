Современная автомобильная промышленность стремится перейти на "чистую энергию"

Вся современная автомобильная промышленность стремится перейти на экологически чистую энергию, что очень важно для значительного улучшения экологической атмосферы и климатической устойчивости.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend основатель и генеральный директор компании по производству электромобилей E Daddy & Spiro Мансур Али Хан Абдул Бухари из ОАЭ.

"Впервые приехал в Азербайджан и полюбил эту страну, очень красивая страна с богатой природой и гостеприимными людьми. COP29 организована на очень высоком уровне, все информативно и плодотворная деятельность во имя зеленого мира сулит самые прекрасные прогнозы.

Изменения климата затронули все страны, и человечество должно активно работать над этой проблемой. Именно это сейчас важно. Одним из главных вопросов является climate action - это целый ряд мероприятий, механизмов, политических инструментов и т.д., направленных на снижение последствий изменения климата", - отметил он.

Напомним, что с 11 ноября по 22 ноября в Баку проходит 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.