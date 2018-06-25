Российские инвестиции в экономику Азербайджана превысили 4 млрд долларов

Российские инвестиции в экономику Азербайджана превысили 4 миллиарда долларов, сейчас в республике работает более 759 компаний из РФ, заявил Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Огтай Асадов на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в Баку. Об этом сообщает "Парламентская газета", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"У нас работает более 759 компаний из России, российские инвестиции в экономику Азербайджана превысили 4 миллиарда долларов, с азербайджанской стороны - более миллиарда долларов", - сказал он.

Существенный прирост продемонстрировал и товарооборот между странами. По словам спикера Милли Меджлиса, этот показатель в 2017 году составил 2,6 миллиарда долларов, увеличившись на 34,43 процента по сравнению с 2016 годом.

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