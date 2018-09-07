Ягуб Эюбов призвал американских бизнесменов инвестировать в Азербайджан
7 сентября 2018 13:25 163
"Я призываю американских бизнесменов инвестировать в Азербайджан".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом сказал первый вице-премьер Ягуб Эюбов на "Азербайджанском форуме конкурентоспособности 2018" в Баку.
По его словам, экономическая стабильность в Азербайджане сохранится в предстоящие годы.
"Позиция Азербайджана в Doing Business и других международных отчетах постепенно улучшается. Всемирный банк и Международный валютный фонд прогнозируют экономический рост в Азербайджане в предстоящие годы", - сказал чиновник.
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