Ягуб Эюбов призвал американских бизнесменов инвестировать в Азербайджан

"Я призываю американских бизнесменов инвестировать в Азербайджан".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом сказал первый вице-премьер Ягуб Эюбов на "Азербайджанском форуме конкурентоспособности 2018" в Баку.

По его словам, экономическая стабильность в Азербайджане сохранится в предстоящие годы.

"Позиция Азербайджана в Doing Business и других международных отчетах постепенно улучшается. Всемирный банк и Международный валютный фонд прогнозируют экономический рост в Азербайджане в предстоящие годы", - сказал чиновник.

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