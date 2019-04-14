В Азербайджане начат очередной этап реализации проекта в сфере профобразования.

Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (КПА).

По информации источника, проект реализуется при содействии Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (КПА) и правительства Германии.

"В настоящее время проект продлен на три года, он финансируется Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) и Фондом экономического развития Германии (SEQUAGmbH). Стоимость проекта - около 20 тысяч евро", - сказали в НКПА.

Так же отмечается, что проект направлен на укрепление сотрудничества между работодателями и системой профессионально-технического образования в сфере озанятости молодежи в Азербайджане.

Конфедерация предпринимателей (работодателей) Азербайджана была учреждена пятого марта 1999 года в Баку и прошла официальную государственную регистрацию.

КПА объединяет в своих радах свыше 1000 субъектов предпринимательства, в том числе 35 ассоциаций и союзов социально-экономического профиля.