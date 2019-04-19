Иран вложил в азербайджанскую экономику 3,4 миллиарда долларов инвестиций, и в Азербайджане зарегистрировано свыше 1000 иранских компаний.

Об этом сказал сопредседатель азербайджано-иранской Госкомиссии по экономическим, гуманитарным и торговым сферам, министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, во время встречи с делегацией, возглавляемой министром промышленности, шахт и торговли Ирана Резой Рахмани. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минэкономики.

Министр отметил, что в рамках совместных азербайджано-иранских проектов в Нефтчалинском промышленном квартале успешно функционирует автомобильный завод. В прошлом году было произведено и продано свыше 1000 автомобилей, в первом квартале текущего года - 360 автомобилей.

На встрече также было подчеркнуто, что в Пираллахинском промышленном парке будет построен совместный фармацевтический завод, а в Гаджигабульском промышленном квартале заложен фундамент завода по производству автобусов.

Мустафаев подчеркнул, что в прошлом году товарооборот вырос на 74 процента, в этом году в товарообороте продолжается тенденция роста: "Так, в январе-феврале 2019 года товарооборот вырос в 4,5 раза, относительно показателей аналогичного периода прошлого года".

Министр добавил, что двусторонние связи развиваются в сферах энергетики, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, грузоперевозок, торговли, водного хозяйства, гуманитарной, торговой и в других сферах.

Рахмани подчеркнул, что обсуждения, проведенные на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сыграют важную роль в дальнейшем расширении двусторонних связей. Иранский министр добавил, что в последние годы ирано-азербайджанские связи продолжали развиваться, достигли высокого уровня, президенты обеих стран придают большое значение развитию ирано-азербайджанских связей, создали благоприятные условия для расширения экономического партнерства взаимных политических отношений.

Рахмани подчеркнул, что в его стране созданы благоприятные условия для предпринимателей, которыми могут воспользоваться и азербайджанские бизнесмены.

На встрече состоялся обмен мнениями по расширению сотрудничества в промышленной, сельскохозяйственной, торговой сферах, в области малого и среднего предпринимательства, и реализации иных совместных проектов.