Компания Azercell, которая активно участвует на ярмарках и выставках труда, проводимых каждый год в нашей стране, в очередной раз встретилась со студентами на карьерной выставке, традиционно проводимой в университете "Хазар". Специалисты департамента Человеческих Ресурсов Azercell предоставили участникам выставки подробную информацию о карьерных возможностях в компании и программах, проводимых для студентов.

Отметим, что в этом году Azercell c целью внести вклад в развитие образования в Азербайджане объявил набор в "Azercell-Lab" - новую платную программу стажировки. Цель этого проекта заключается в том, чтобы поддержать студентов, которые интересуются цифровыми технологиями, и пробудить в них интерес получить более широкое представление о последних тенденциях в сфере телеком. Студенты, прошедшие успешно все этапы отбора, получат возможность пройти 6-месячную стажировку в инкубационных центрах "IT-Lab" и "Biznes-Lab", участвовать в различных тренингах, корпоративных мероприятиях и социальных проектах компании.

Azercell постоянно оказывает поддержку талантливым молодым людям построить карьеру и найти свое место в мире бизнеса. Во время таких мероприятий студентам, которые желают получить работу в Azercell, предоставляется подробная информация о деятельности и принципах работы компании.

ООО "Azercell Telekom" за время своей деятельности всегда уделяло особое внимание профессиональному росту молодежи. Компания подписала меморандумы о сотрудничестве с рядом университетов, способствовала реализации инновационных идей молодых людей и их развитию как квалифицированных и профессиональных личностей.