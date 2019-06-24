В Азербайджане, за счет повышения минимальной заработной платы до 250 манатов распоряжением Президента Ильхама Алиева от 18 июня 2019 года, минимальная зарплата впервые превысила прожиточный минимум.

Как передает Day.Az, об этом в понедельник сказал Trend министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Министр напомнил, что нынешний прожиточный минимум составляет 180 манатов, и уже с первого сентября минимальная зарплата превысит прожиточный минимум почти на 40 процентов.

В то же время, в качестве новой законодательной инициативы Президента Ильхама Алиева, минимальная пенсия с первого октября повысится со 160 до 200 манатов, тем самым, минимальная пенсия превысит прожиточный минимум пенсионеров до 34,2 процента (149 манатов).

Министр подчеркнул, что повышение минимальной зарплаты затронет 950 тысяч человек, а рост зарплаты по различным сферам госсектора - 400 тысяч человек.

Бабаев отметил, что предоставленный в этом месяце социальный пакет позволил серьезно увеличить зарплаты 1,350 миллиона человек, и пенсии свыше 750 тысяч пенсионеров. В общей сложности выросли зарплаты и пенсии 2,1 миллиона человек.

Бабаев добавил, что дополнительная финансовая нагрузка государства в связи с этим повышением составила два миллиарда манатов.

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