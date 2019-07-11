В Бакинском бизнес-центре 11 июля при поддержке министерства экономики, организации Фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Организации предпринимателей Франции (MEDEF) прошел азербайджано-французский бизнес-форум.

Выступивший на мероприятии министр экономики Шахин Мустафаев сообщил, что связи между Азербайджаном и Францией развиваются, проинформировал о торговых связях, являющихся одним из основных направлений азербайджано-французского экономического сотрудничества, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр заявил, что Азербайджан является основным торговым партнером Франции на Южном Кавказе. Неслучайно, что 62,4 процента от общего товарооборота Франции с тремя странами Южного Кавказа приходятся на долю Азербайджана. За первые пять месяцев 2019 года торговый оборот между двумя странами вырос на 53 процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Министр отметил, что есть большой потенциал для увеличения объема, диверсификации структуры торговли, расширения экспорта ненефтяных продуктов во Францию. В сферах промышленности, услуг, связи, торговли, банковского дела, страхования и сельского хозяйства Азербайджана действуют 45 компаний с французским капиталом. Французские компании в качестве подрядчиков участвуют в проектах в Азербайджане стоимостью 6,2 миллиарда долларов.

Шахин Мустафаев сообщил о проведенных в Азербайджане реформах, достигнутых успехах, о широком транспортном потенциале страны, осуществляемых региональных проектах.

Он отметил, что международные финансовые институты также высоко оценивают Азербайджан. Так, в отчете Всемирного банка "Doing Business 2019", Азербайджан, улучшив свою позицию на 32 пункта, занял 25-е место среди 190 стран, вошел в десятку стран-реформистов мира. Также министр подчеркнул, что в "Отчете бизнес-среды Евросоюза - Азербайджан 2019" 74 процента компаний Евросоюза оценили макроэкономическую ситуации в стране, как сильную и удовлетворительную, а 90 процентов оценили перспективы макроэкономической ситуации, как хорошие и стабильные. На вопрос "Вложили бы вы инвестиции в Азербайджан" 75 процентов компаний, участвовавших в опросе ЕС "Азербайджан - место для инвестиций", дали положительный ответ, высоко оценив безопасность, политическую и социальную стабильность в стране.

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