Гурбан байрам в Maxi.az - ФОТО
В эти дни Азербайджан, как и весь мусульманский мир, отмечает один из самых главных религиозных праздников - праздник Гурбан байрам.
Сеть магазинов бытовой техники и электроники Maxi.az решила отметить Гурбан байрамы проведением благотворительной акции в предпраздничные дни. В течение двух дней, 8-го и 9-го августа, в одном из центральных магазинов сети, в её флагмане, расположенном в торговом центре "Гянджлик Молл", при содействии Центрального банка крови были установлены мобильные пункты приема донорской крови.
Всем желающим посетителям магазина Maxi.az было предложено сдать кровь для тех, кто в ней нуждается - для людей, страдающих различными заболеваниями крови, а также для людей, пострадавших от несчастных случаев. И многие люди были готовы поделиться своей кровью и тем самым спасти чью-то жизнь.
В течение двух дней несколько десятков человек стали добровольными донорами, проявив самое настоящее милосердие и человеколюбие.
Отметим, что среди них оказались и сотрудники магазина Maxi.az.
Работники Банка крови провели свою работу профессионально и безукоризненно. Особое внимание было уделено полной безопасности доноров. Также работники мобильных пунктов по переливанию донорской крови донесли до доноров информацию о том, что подобная сдача крови не только спасает чью-то жизнь, но и является очень полезной процедурой для самого донора.
Кровь проверяется на такие вирусы как Гепатит В, С, ВИЧ и др.инфекции.
Сеть магазинов бытовой техники и электроники Maxi.az поздравляет всех со священным праздником Гурбан Байрамы и желает всем добра и мира!
Отметим, что Maxi.az уже не в первый раз проводит благотворительную акцию и планирует продолжать проведение подобных социальных проектов.
Maxi.az - это успешный, амбициозный проект компании Integral. Это сочетание обширного опыта и новых идей, многие из которых еще не воплощались на рынке Азербайджана.
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