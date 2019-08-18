Американская компания Emerson завершила контракт на 48 миллионов долларов на предоставление систем автоматизации и облачного программного обеспечение для технических задач проекта второй стадии разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", сообщает Trend со ссылкой на Emerson, передает Day.Az.

Как отмечается, компания выполняет действующий пятилетний контракт на оказание услуг для обеспечения надежной и безопасной работы.

"Emerson выполняла функции главного подрядчика по автоматизации для мегапроекта. Подход компании "Project Certainty" позволил начать производство более чем на четыре месяца раньше запланированного срока", - говорится в сообщении.

Отметим, что "Шах Дениз-2" является отправной точкой нового "Южного газового коридора", посредством которого впервые каспийский газ попадет на европейский рынок. В рамках второй стадии разработки месторождения будет добываться дополнительно 16 миллиардов кубометров газа в год. Из них шесть миллиардов будет поставляться в Турцию, а 10 миллиардов - в Европу. В пиковый период объем добычи газа с месторождения "Шах Дениз" достигнет 26 миллиардов кубометров газа в год и 120 тысяч баррелей в день.

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