Доставка каспийского газа через "Южный газовый коридор" (ЮГК) и Трансадриатический газопровод (TAP) делает газовый рынок Европы весьма перспективным, сказал Trend посол Греции в Азербайджане Николаос Канеллос.

"Перспективы "Южного газового коридора" выглядят как никогда многообещающими, и все стороны стремятся к тому, чтобы азербайджанский газ достиг Западной Европы к концу десятилетия", - подчеркнул Канеллос.

Далее посол отметил, что Греция поддерживает внедрение Вертикального газового коридора для достижения энергетической безопасности и диверсификации энергетических маршрутов в регионе.

По словам Канеллоса, интерконнектор Греция-Болгария (IGB), как неотъемлемая часть Вертикального газового коридора, представляет собой приоритетный проект не только для Греции и Болгарии, но и для энергетической стратегии Европейского союза (ЕС).

IGB - стратегический проект по диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа в регион Юго-Восточной Европы. Его строительство обеспечит Европу природным газом из дополнительных источников, в частности из Каспийского региона через Трансадриатический газопровод (TAP).

IGB входит в число семи приоритетных проектов для ЕС и является частью инициативы CESEC (газоснабжение Центральной и Юго-Восточной Европы). Реализация проекта будет способствовать соединению энергетических рынков, усилению конкуренции и обеспечению безопасности поставок газа в Юго-Восточную Европу.

Канеллос подчеркнул, что Греция, как член ЕС, поддерживает политику ЕС по диверсификации источников энергии и маршрутов.

"В этом контексте мы считаем, что ни одна страна не должна полностью зависеть от одного поставщика. Очевидно, что наши усилия должны быть направлены на диверсификацию и интеграцию, которые сделают наши рынки более конкурентоспособными", - заключил дипломат.

Отметим, что церемония закладки фундамента IGB состоялась 22 мая в Болгарии.

Интерконнектор IGB - газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности, добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиардов кубометров газа в год.

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