В Азербайджане изменились правила выдачи сертификатов
Кабинет министров Азербайджана изменил "Правила оказания услуг сертификации, выдачи сертификата и ведения реестра".
Как передает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, согласно старым правилам, если предоставленные документы были составлены правильно, между обратившимся лицом и Национальным центром сертификации подписывался письменный договор. В новой редакции письменная форма договора будет необязательной.
Кроме того, ранее подготовленный сертификат предоставлялся владельцу подписи на бумажном носителе и в электронной форме. Согласно изменениям теперь сертификат будет выдаваться или на бумажном носителе или в электронной форме.
Согласно внесенным в документ дополнениям, владелец подписи до окончания срока сертификата может обратиться в Центр для получения нового.
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