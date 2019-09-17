Бренд Pal Zileri отличается своим собственным видением мужской моды. В ее основе заложены утонченная элегантность и многолетний опыт работы с мужским костюмом. Сочетание лучших традиций итальянского швейного мастерства с применением современных технологий является тем самым секретом, который сделал Pal Zileri синонимом итальянской элегантности.



Коллекция Осень-Зима 2019/20, раскрывает личность современного мужчины, объединяя противоположные с первого взгляда вещи: силу и доброту, мужественность и мягкость, сдержанность и раскованность. Выдержан четкий силуэт при необычном выборе материалов: стеганый бархат, вельвет в крупный рубчик, объемный твид. Классический костюм-тройку в этом сезоне предлагается носить не с рубашкой и галстуком, а с простой белой футболкой, а смокинг - с пестрой рубашкой и брюками в стиле casual. Многослойность в одежде приветствуется - и это подтверждают жилеты в стиле 20-х годов, с прямой линией низа и лацканами, как у пиджака.