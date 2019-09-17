Мужественность в контрастах: осенне-зимняя коллекция Pal Zileri - ФОТО (R)
Бренд Pal Zileri отличается своим собственным видением мужской моды. В ее основе заложены утонченная элегантность и многолетний опыт работы с мужским костюмом. Сочетание лучших традиций итальянского швейного мастерства с применением современных технологий является тем самым секретом, который сделал Pal Zileri синонимом итальянской элегантности.
Коллекция Осень-Зима 2019/20, раскрывает личность современного мужчины, объединяя противоположные с первого взгляда вещи: силу и доброту, мужественность и мягкость, сдержанность и раскованность. Выдержан четкий силуэт при необычном выборе материалов: стеганый бархат, вельвет в крупный рубчик, объемный твид. Классический костюм-тройку в этом сезоне предлагается носить не с рубашкой и галстуком, а с простой белой футболкой, а смокинг - с пестрой рубашкой и брюками в стиле casual. Многослойность в одежде приветствуется - и это подтверждают жилеты в стиле 20-х годов, с прямой линией низа и лацканами, как у пиджака.
Pal Zileri также вводит моду на особый покрой воротника рубашки, который не подразумевает ношение галстука, но который рекомендуется носить застегнутым наглухо.
Как обычно, разработке лекал и посадке по фигуре уделено особое внимание, и в сочетании с продуманными интересными деталями составляет современный образ, который легко дополнить сорочками, трикотажем и аксессуарами, которые вы можете подобрать по желанию - в спортивном, каждодневном или классическом стиле.
Приобрести модели осенне-зимней коллекции 19/20 можно в бутике бренда по адресу: пр-т Нефтчилер 83, тел: +994 50 385 50 73