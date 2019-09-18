В январе-августе 2019 года граждане Азербайджана приобрели в Турции 711 объектов недвижимости, что на 128 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Day.Az, об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на государственный орган Турции по делам земельного кадастра и купли-продажи.

Согласно информации, в январе текущего года граждане Азербайджана приобрели в Турции 95, в феврале - 105, в марте - 87, в апреле - 87, в мае - 90 объектов недвижимости. В июне текущего года были приобретены 67, в июле - 92, а в августе 88 объектов недвижимости.

В августе 2019 года в Турции были проданы 110,5 тысячи объектов недвижимости, что на 5,1 процента больше по сравнению с августом 2018 года.

В августе 2019 года иностранцам в Турции были проданы 3 604 объекта недвижимости, что на 6,8 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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