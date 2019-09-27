В Азербайджане разрабатывается план развития Гянджа-Газахского экономического района
В Азербайджане готовится план развития административных районов, входящих в Гянджа-Газахский экономический регион. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики.
На состоявшемся накануне в Нафталане мероприятии "Региональное развитие в Азербайджане" был представлен процесс и результаты разработки планов развития административных районов, входящих в Гянджа-Газахский экономический регион.
Реализацией проекта занимается минэкономики Азербайджана совместно с Евросоюзом и Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ).
Временно исполняющий обязанности главы города Нафталан Арзу Мамедов рассказал о задачах, направленных на успешную реализацию запланированных в рамках Госпрограммы по социально-экономическому развитию регионов Азербайджан на 2019-2023 годах.
Также на мероприятии в качестве примера был представлен план развития Дашкесанского района.
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