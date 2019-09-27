Инвестиционный климат - это один из определяющих факторов, делающих ту или иную страну привлекательной для зарубежных партнеров. Экономика не может двигаться вперед без инвестиций. Даже развитые страны заинтересованы в притоке капитала извне. Это дополнительная поддержка, а также "новая кровь", придающая новый импульс продвижению проектов и идей.

Благодаря последовательной политике, которая проводится в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева, наша страна сделала существенный рывок в развитии буквально по всем направлениям. Растет экономика, повышается уровень благосостояния народа. А реформы, которые проводятся в стране, обеспечили не только стабильный экономический рост, но и благоприятный деловой и инвестиционный климат.

Азербайджан уже перешел рубеж, когда остро нуждался в иностранных инвестициях, сегодня республика сама является значимым инвестором, вкладывая средства даже в таких гигантов, как США и Россия. В то же время, большое внимание придается дальнейшему улучшению инвестиционной привлекательности и укреплению имиджа Азербайджана в качестве надежного партнера. Тут свою роль играет и верность страны своим международным обязательствам, и прочная законодательная основа, и гарантии со стороны государства. Кроме того, расширяющиеся день ото дня возможности азербайджанской экономики создают комфортное пространство для деятельности иностранных инвесторов. Проще говоря, в Азербайджане есть куда вложиться и получить прибыль.

Как сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на SOCAR, вложенные в экономику Азербайджана инвестиции за последние 24 года увеличились в 28 раз. Только за прошлый год они превысили 15 миллиардов долларов. В целом в страну инвестировано около 265 млрд. долларов, в том числе 101 млрд. долларов - в нефтегазовую промышленность. В "Азери-Чираг-Гюнешли" вложено более 36 млрд. долларов.

Показательно, что сегодня внимание иностранных инвесторов привлекает уже не только нефтяной сектор. Да, значительную часть объема иностранных инвестиций приносила и продолжает приносить энергетическая сфера. Тем не менее, ненефтяной сектор уже доказал свою жизнеспособность и прочность своих основ, позволяющих заинтересовать зарубежные компании и финансовые структуры. Сегодня зарубежные инвесторы все смелее вкладываются и в не относящиеся к нефтегазодобыче сферы азербайджанской экономики.

В четверг Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с вице-президентом по развитию экономики и частного сектора Международной финансовой корпорации (IFC) Хансом Питером Ланкесом.

Как было отмечено на встрече, IFC продолжает изучать возможности для привлечения прямых инвестиций в частный сектор в Азербайджане.

По словам регионального директора по Европе и Центральной Азии IFC Вибке Шломер, корпорация инвестирует в Азербайджан уже два десятка лет и продолжает изучать возможности для привлечения прямых инвестиций в частные компании страны, а также в финансовые учреждения для кредитования малых и средних предприятий.

Важно, что Азербайджан является не только потребителем инвестиций, но и партнером Международной финансовой корпорации. Так, в 2013 году SOFAZ выделил 350 миллионов долларов США трем фондам, управляемым Компанией по управлению активами IFC.

"SOFAZ был первым инвестором из развивающегося рынка, который инвестировал средства в фонды, управляемые Компанией по управлению активами IFC. Для IFC крайне важно работать с ответственными и дальновидными инвесторами. Мы ценим это партнерство с SOFAZ и Азербайджаном и рассчитываем на его продолжение и расширение", - подчеркнула Шломер в интервью Trend.

На встрече Президент Ильхам Алиев обратил особое внимание на высокие позиции Азербайджана в отчете "Doing Business" Всемирного Банка.

"Находиться на 25-м месте согласно отчету "Doing Business" вызывает чувство гордости. Однако самое главное - то, что это позитивно влияет на бизнес-среду и развитие неэнергетической сферы Азербайджана. Что касается наших будущих приоритетов, то считаю, что поддержка человеческого капитала, ненефтяного сектора, образования, сельского хозяйства, туризма, малого и среднего предпринимательства входит в число приоритетов нашего сотрудничества", - сказал глава государства.

Отметим, что на сегодня Международная финансовая корпорация уже инвестировала 250 млн. долларов в реализацию проектов в Азербайджане.

Не только международные финансовые структуры проявляют интерес к вложению капиталов в Азербайджан. Как было отмечено на состоявшемся на днях в Баку азербайджано-германском бизнес-форуме, Германия инвестировала в экономику Азербайджана 615 миллионов долларов. Из этой суммы более 90 процентов вложено в ненефтяной сектор.

Объем инвестиций российских компаний в Азербайджан за прошедший год составил 4,7 млрд. долларов. Китай инвестировал в нашу страну более 800 млн. долларов. Объем американских инвестиций в Азербайджан достиг на сегодня более 10 миллиардов долларов. Чешские компании в период с 2006 по 2018 год инвестировали в азербайджанскую экономику более 2,5 млрд. долларов. Инвестиции итальянских компаний составили 482 млн. долларов, из них в ненефтяной сектор - 108 млн. долларов.

И так далее.

Однако и Азербайджан не остается в долгу.

Объем инвестиций, вложенных Азербайджаном в экономику Германии, составил 3 миллиарда долларов. В Грузию наша страна инвестировала 3,2 млрд. долларов. Инвестиции Госнефтефонда в американский рынок превышают 8 миллиардов долларов. В Россию вложено 1,2 млрд. долларов.

На торжественной церемонии по случаю 25-летия "Контракта века" и Дня нефтяников Президент Азербайджана рассказал в своем выступлении, как непросто было четверть века назад убеждать потенциальных инвесторов, что "вкладывать инвестиции в Азербайджан можно и нужно, что тот, кто сегодня вкладывает инвестиции в Азербайджан, завтра получит большую пользу. Так и случилось. Инвестиции, вложенные в реализацию "Контракта века", окупились сполна. Иностранные инвесторы получили доход, исчисляющийся миллиардами долларов. Доход Азербайджанского государства превысил сто миллиардов долларов".

И это, конечно же, не предел. Возможности Азербайджана растут, как и заинтересованность зарубежных партнеров в инвестиционном сотрудничестве. Вопрос инвестиций давно перестал быть болевой точкой для Азербайджана. Ему не нужно ничего никому доказывать. Он уже все доказал.

Лейла Таривердиева