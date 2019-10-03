https://news.day.az/economy/1162256.html Азербайджанские компании представят свою продукцию в Германии
Азербайджанские компании представят свою продукцию в Германии
Азербайджанские компании представят свою продукцию на Международной продовольственной выставке Anuga 2019 в немецком городе Кельне. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Минэкономики.
На выставке, которая состоится 5-6 октября, будут представлены 18 азербайджанских компаний, занимающихся производством продуктов питания.
Anuga 2019 - одна из крупнейших продовольственных выставок в мире. Ежегодно в выставке участвуют компании из более чем 100 стран мира.
Основной девиз выставки "Качество и безопасность продуктов". Первая выставка Anuga состоялась в 1924 году.
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