Имеются хорошие возможности для подписания нового соглашения о сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном.

Об этом на церемонии закрытия твиннинг-проекта "Поддержка министерству труда и социальной зашиты населения" сказал глава представительства ЕС в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

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