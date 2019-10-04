https://news.day.az/economy/1162628.html ЕС о подписании нового соглашения о партнерстве с Азербайджаном
ЕС о подписании нового соглашения о партнерстве с Азербайджаном
Имеются хорошие возможности для подписания нового соглашения о сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном.
Об этом на церемонии закрытия твиннинг-проекта "Поддержка министерству труда и социальной зашиты населения" сказал глава представительства ЕС в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре