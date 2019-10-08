В будущем году ожидается старт нового авиарейса в Баку еще из одного города Китая, помимо Пекина, сказал главный исполнительный директор ETI Holidays Го Дондже на встрече с исполнительным директором Азербайджанского бюро по туризму Флорианом Зенгстшмидтом. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму, передает Day.Az.

По его словам, за сентябрь 2019 года число визитеров из Китая в Азербайджан составило 20 тысяч человек, хотя в 2018 году их было лишь 13 тысяч.

Бюро туризма Азербайджана и ETI Holidays (официальное представительство AZAL в Китае) проведут совместные тренинги для китайских субагентов.

Целью тренингов является повышение потенциала Азербайджана в различных областях туризма, продвижение его отелей, туристических маршрутов, достопримечательностей, древних архитектурных памятников и национальной кухни.

Отметим, что с декабря 2018 года в столице Китая Пекине действует официальное представительство Азербайджанского бюро по туризму.

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