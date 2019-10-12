Расширение деятельности транспортных коридоров Баку-Тбилиси-Карс, Север-Юг, Юг-Запад, а также Транскаспийского транспортного маршрута поспособствует развитию не только стран-участниц, но и соседних стран.

Об этом председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Джавид Гурбанов сказал на встрече с Федеральным министром транспорта, инноваций и технологий Австрии Андреасом Райнхардтом, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе встречи Гурбанов рассказал о реформах железной дороги, а также работе по повышению транзитного потенциала.

В свою очередь Райнхард отметил, что в последние годы отношения между Азербайджаном и Австрией развиваются во всех областях, в том числе и в экономической сфере. Он выразил заинтересованность в дальнейшем развитии этого сотрудничества.

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