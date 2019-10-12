Азербайджан и Австрия обсудили железнодорожное сотрудничество
Расширение деятельности транспортных коридоров Баку-Тбилиси-Карс, Север-Юг, Юг-Запад, а также Транскаспийского транспортного маршрута поспособствует развитию не только стран-участниц, но и соседних стран.
Об этом председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Джавид Гурбанов сказал на встрече с Федеральным министром транспорта, инноваций и технологий Австрии Андреасом Райнхардтом, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В ходе встречи Гурбанов рассказал о реформах железной дороги, а также работе по повышению транзитного потенциала.
В свою очередь Райнхард отметил, что в последние годы отношения между Азербайджаном и Австрией развиваются во всех областях, в том числе и в экономической сфере. Он выразил заинтересованность в дальнейшем развитии этого сотрудничества.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре