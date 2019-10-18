ООО "Azercell Telekom", эксклюзивный телеком партнер Apple в стране, в очередной раз запускает новую кампанию для любителей бренда iPhone. Провайдер цифровых решений и ведущий мобильный оператор страны Azercell предоставляет своим абонентам уникальную возможность воспользоваться передовыми технологиями и простотой в использовании новых моделей iPhone. Так, с 18 октября каждому абоненту, приобретающему телефоны iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone Pro Max в магазинах Azercell Эксклюзив, в течение последующих 6 месяцев будет предоставлен в подарок Безлимитный Интернет-пакет.

Самые последние новшества цифрового мира доступней Azercell!

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, перейдите по ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/devices/newiphone

Для более подробной информации обращайтесь по адресу news@mcs.az

Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО "Azercell Telekom" было основано в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране- 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись "Asan İmza" и т. д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Апшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов "Investors in People".

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