https://news.day.az/economy/1176074.html Приобретайте карты AccessBank-а за полцены (R)
Приобретайте карты AccessBank-а за полцены (R)
AccessBank продолжает поощрять безналичные платежи. При этих условиях платежные карты будут у всех!
Так, до конца ноября Вы сможете приобрести платежные карты "Visa" и "MasterCard" со скидкой в 50% в любом филиале AccessBank-а.
Кроме того, Вы можете заказать платежную карту онлайн: http://bitly.com/32Lr6z9
Быть клиентом AccessBank-а - выгодно!
Подробную информацию можно получить на официальной странице Банка, на страницах в Facebook и Instagram, а также позвонив по номеру 151.
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