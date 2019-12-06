Магистральный интернет-провайдер, соединяющий Азербайджан с международной сетью интернета, компания AzerTelecom подписала Протокол о Намерениях сотрудничества с Агентством Развития Малого и Среднего бизнеса Азербайджанской Республики (МСБ) в рамках 25-ой Азербайджанской международной выставки телекоммуникаций, инноваций и высоких технологий "Bakutel- 2019", проходящей с 3-6 декабря. Документ был подписан Генеральным директором компании AzerTelecom Фуадом Аллахвердиевым и Председателем Правления Агентства Орханом Мамедовым.

Данный документ включает в себя сотрудничество в поддержке развития малого и среднего бизнеса, расширение практической деятельности между государственным и частным секторами, реализацию инновативных инициатив, совместное использование инновативной инфраструктуры, поддержка увеличения потенциала стартапов и субъектов малого и среднего бизнеса, совместное проведение мероприятий в рамках программы Azerbaijan Digital Hub, проводимой компанией и другие связанные виды деятельности.

На выставке 'Baku Tel 2019", при организации Агентства развития МСБ и поддержке магистрального интернет-провайдера AzerTelecom на отдельном стенде демонстрируются продукция и услуги 10 стартапов и субъектов малого предпринимательства. Выставка "Bakutel" продолжится до шестого декабря.

"AzerTelecom" - телекоммуникационный оператор связи в Азербайджане, являющейся дочерней компанией "Bakcell" - первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного интернета Азербайджана. "AzerTelecom" через разветвленную сеть соединяет Азербайджан с международной интернет-сетью. Компания предлагает широкий спектр современных услуг для местных и иностранных компаний в сфере телекоммуникаций. В настоящее время "AzerTelecom" реализует программу "Azerbaijan Digital Hub" (ADH) с целью трансформации Азербайджана в Региональный Цифровой Центр. Реализация программы создаст прочную основу для национальной IT и национальной Инновационной стратегии страны и внесет важный вклад в ускорение цифровизации, гибкую трансформацию в цифровую экономику, развитие ИТ-архитектуры.