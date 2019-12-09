В этом году в Азербайджане было реконструировано более тысячи километров дорог.

Об этом сообщил Trend пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли, передает Day.Az.

Как сообщил источник, только в Баку было реализовано 12 проектов по восстановлению дорог. Кроме того, по поручению президента начались ремонтные работы межпоселковых и внутрипоселковых дорог в Баку.

"На данный момент асфальтировано и восстановлено более 250 километров дорог. До конца года протяженность реконструированных межпоселковых и внутрипоселковых дорог будет составлять около 300 километров.

До 2023 года планируются ремонтные работы протяженностью до 2200 километров внутрипоселковых и межпоселковых дорог", - сказал Наджафли.

Отметим, что Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана предоставляет услуги в области дорожного хозяйства, проектирования, строительства, эксплуатации, реставрации, ремонта, реконструкции автомобильных дорог, мостов, тоннелей и других дорожных сооружений, является государственным органом, занимающимся защитой и контролем состояния дорожных сооружений, а также обеспечивающим комплексную работу по развитию дорожной инфраструктуры.