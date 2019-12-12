В январе-октябре 2019 года объемы производства в сфере металлургической промышленности в Азербайджане составили 434,894 миллиона манатов, сократившись на 12,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике, передает Day.Az.

Производство готовых металлических изделий выросло на 83,5 процента, составив 195,827 миллиона манатов, соответственно общий рост в отрасли увеличился на 35,5 процента, составив 630,721 миллиона манатов.

Всего в январе-октябре текущего года в Азербайджане было выплавлено 280,6 тысячи тонн стали (спад на 16,2 процента), произведено 255 тысяч тонн арматуры (спад на 4,1 процента), 39,3 тысячи тонн стальных труб (спад на 4,9 процента) и 5,8 тысячи тонн катанки (рост на 7,5 процента), 593,8 тонн стержней, валов и профилей (спад на 11,2 процента).

Производство первичных сплавов необработанного алюминия сократилось на 16 процентов - до 28,7 тысячи тонн.

Сборных строительных конструкций из черных металлов было произведено на 26,1 миллиона манатов (рост на 86,2 процента), других конструкций из черных металлов было произведено на 18,8 тысячи тонн (рост в 2,5 раза). Производство гибких проводов, тросов и неизолированных кабелей из меди составило 4,08 тысячи тонн, продемонстрировав спад почти в два раза.